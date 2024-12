Palermo – Catanzaro, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, un match cruciale per i rosanero chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta subita a Carrara. Il mister ha analizzato ancora la gara con la Carrarese, sottolineando come la squadra si fosse rilassata eccessivamente dopo il successo contro lo Spezia.

La società ha deciso di mandare la squadra in ritiro, e la partita contro il Catanzaro rappresenta un’opportunità fondamentale per ritrovare slancio e fiducia.

Dionisi ha toccato anche i temi legati alla formazione: Diakité sarà assente, e si stanno valutando le alternative per sostituirlo, con Buttaro e Peda in corsa oppure un possibile cambio di modulo. Sul fronte offensivo, c’è ottimismo per il ritorno di Brunori tra i titolari.





LEGGI ANCHE

DIONISI: “COL CATANZARO POSSIAMO RISCATTARCI”