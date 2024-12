Palermo – Catanzaro, cambia l’arbitro: la nuova designazione

Cambia l’arbitro di Palermo – Catanzaro. La Can ha comunicato la sostituzione del direttore di gara: non sarà più Federico Dionisi a dirigere il match.

Il nuovo arbitro è Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco. La gara col Catanzaro sarà il primo incrocio con la prima squadra del Palermo. Arena ha infatti arbitrato una volta la Primavera rosanero (sconfitta per 4 – 3 col Benevento) e una volta l’Under 17 (vittoria 0 – 2 con la Salernitana).

Non cambiano gli assistenti, il quarto uomo, Var e Avar, sono gli stessi già designati in precedenza. L’unica modifica riguarda l’arbitro Dionisi, che quindi non dirigerà Palermo – Catanzaro.





LA NUOVA DESIGNAZIONE

Si comunica che Federico Dionisi, designato come arbitro per la gara Palermo – Catanzaro, in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.00, sarà sostituito da Ruben Alberto Arena.

PALERMO – CATANZARO Domenica 15/12 h. 15.00

ARENA

LOMBARDO – BELSANTI

IV: NIGRO

VAR: BARONI

AVAR: DI VUOLO

