Per la Fiorentina c’è un bel derby toscano come test precampionato. La squadra di Iachini affronta la Lucchese, orfana però di tutti i giocatori partiti per le gare delle nazionali. Ma dove vedere la partita in tv e streaming?

Il calcio d’inizio della gara è previsto alle ore 19.30 di domenica 6 settembre e la partita sarà trasmessa in diretta invece su ViolaChannel.tv.





In differita, invece, su RTV 38, canale 15 del digitale terrestre visibile in Toscana, Umbria, Lazio (solo provincia Viterbo e Rieti) e Liguria (solo provincia La Spezia).



Il match sarà disponibile anche in streaming sul sito dell’emittente locale con la telecronaca di Tenerani e Calamai.

