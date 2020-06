Puntare sul gruppo rosanero per tentare il doppio salto. Roberto Floriano parla in un’intervista al Giornale di Sicilia delle sensazioni post promozione ma con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione, in cui il Palermo sarà chiamato ad un campionato da protagonista e in cui Floriano sarà a tutti gli effetti un senatore della categoria (è il giocatore rosanero con più presenze in Serie C).

Intervistato da Benedetto Giardina, Floriano afferma: “Che la C sia più difficile della B lo dicono i numeri. Quattro promozioni su 60 squadre contro le 3 promozioni su 20 squadre, già questo basterebbe per riassumere le insidie che aspettano chi vuole recitare un ruolo da protagonista come il Palermo. Inoltre il girone del centro-sud storicamente è il più duro, con club blasonati che hanno alle spalle società con voglia di investire, proprio come la nostra. Il Bari? Da calciatore del Palermo e da potenziale avversario, ovviamente non posso che augurargli di vincere i playoff quest’anno, con l’auspicio di affrontarci presto in altri palcoscenici. Se temo il cambio di allenatore come a Bari? Non ci penso: credo di avere la maturità e l’esperienza per affrontare ogni evenienza. Il mio dovere sarà quello di mettermi a disposizione”.







L’arma segreta? Gruppo e… serenità in famiglia: “Uno dei nostri punti di forza di questa stagione è stato proprio l’unione del gruppo a prescindere dalle differenze anagrafiche. Quando c’è affiatamento tutto viene più facile. La famiglia? Per me è fondamentale che stia bene. Inoltre Palermo è eccezionale, soprattutto in estate. Voglio godermi con mia moglie e mia figlia un po’ di serenità al sole di Mondello”.

LEGGI ANCHE

GAZZETTA – GLI EROI DEL 2001: “PALERMO, IN B CI VAI COSI”

GDS – CONCESSIONE DEL “BARBERA”: UN MESE DI TEMPO

RICCIARDO, ADDIO PALERMO: VA AL SEREGNO

PLAYOFF SERIE C: ECCO IL TABELLONE COMPLETO