Futuro Palladino, occasione stratosferica | La squadra dei sogni lo mette in panchina

Questo campionato di Serie A sta confermando l’abilità di alcuni allenatori: tra questi c’è Raffaele Palladino. I risultati ottenuti finora stanno già facendo pensare al futuro: l’anno prossimo Palladino potrebbe sedersi sulla panchina di un club molto prestigioso.

Il campionato è ancora lontano dalla sua fine, ma in molti stanno già provando a tirare le somme per ipotizzare come andranno le cose ai prossimi nastri di partenza. In realtà, abbiamo appena superato il giro di boa, con la contestuale chiusura del mercato di gennaio.

Questa sessione ci ha offerto alcuni spunti, anche se, com’era lecito aspettarsi, è stata priva di colpi veramente di rilievo. Le squadre di Serie A hanno provato a correggere il tiro, almeno per arrivare a fine stagione. Molte dispute sulla carta sembrano già segnate, altre invece sono ancora aperte.

Lo sguardo di una società, però, va sempre oltre all’orizzonte visto da tifosi e giocatori. La programmazione deve essere svolta nel migliore dei modi, cercando di proporre piani realizzabili e sfidanti. Così, sono in molti che si interrogano già in anticipo su quale sarà la struttura delle squadre nel prossimo campionato.

Tutto questo, ovviamente, considerando che a voler cambiare saranno necessariamente le società che stano facendo più fatica in questa stagione. Si parla di acquisti e di cessioni, ma anche di cambiamenti in panchina per le big del campionato.

I grandi risultati di Palladino

Come calciatore, Raffaele Palladino non è riuscito a esprimersi ai massimi livelli, pur militando sempre in club importanti. L’anno scorso ha esordito alla guida del Monza, battendo subito la Juventus per 1 a 0.

La stagione si è conclusa con un meritatissimo 11esimo posto. Anche quest’anno sembra confermare quanto di buono fatto vedere durante lo scorso campionato: insomma, Palladino sembra un vero e proprio talento in panchina e piace a molti.

Nel futuro potrebbe esserci una big

Ovviamente, quando una squadra non ingrana la responsabilità ricade quasi sempre sull’allenatore. Quest’anno a offrire performance inferiori alle aspettative è il Napoli, con Mazzarri che non sembra aver portato il cambiamento sperato nella squadra partenopea. Il suo contratto scadrà a fine stagione: da qui sono arrivati i primi pensieri.

Raffaele Palladino, cresciuto nelle giovanili della Juventus, è nato a Mugnano di Napoli nel 1984. Insomma, tutto sembrerebbe spingere verso l’ipotesi di un approdo sulla panchina azzurra per il giovane allenatore. Bisognerà vedere cos’altro avrà da regalarci questa stagione prima di scoprire quale sarà il suo destino.