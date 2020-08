“Boscaglia dice sì al Palermo: via al piano per tornare in B”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per parlare dell’intesa raggiunta tra i rosanero e il tecnico gelese, ma anche dare uno sguardo sulle conseguenze immediate dell’accordo. Dalle prossime mosse alla strategia di mercato che il Palermo dovrà adottare per costruire una squadra in grado di lottare per la promozione in Serie B.

Giovanni Di Marco riporta come l’ufficialità di Boscaglia (una volta liberatosi dalla Virtus Entella) dovrebbe arrivare già oggi: il Palermo “dopo settimane di contatti e trattative con diversi allenatori, ha trovato la strada giusta per far accomodare in panchina Boscaglia, da sempre il primo obiettivo di Sagramola e Castagnini per la prossima stagione”. Accordo raggiunto a casa di Sagramola e intento (riuscito) di dribblare i giornalisti all’uscita, prelevato sul lato opposto da Castagnini.





Il patto è chiaro: dalla durata del contratto (biennale – su cui il Palermo ha dovuto cedere) all’ingaggio, che complessivamente – complice la “buonuscita” dell’Entella – sarà pari a quanto percepito in Liguria. Con una doppia opzione però: in caso di promozione in B Boscaglia percepirà effettivamente lo stesso ingaggio del club ligure; in caso di un altro anno di C, il corrispettivo sarà inferiore ma compensato dall’eventuale premio promozione. Lo staff vedrà Filippi vice e Nastasi preparatore, con le conferme dei due preparatori Marotta e Petrucci

