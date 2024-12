Gazzetta – “Cagliari, idea Brunori: possibile scambio con Lapadula”

Altra pretendente per Matteo Brunori. L’attaccante del Palermo, che durante la sessione invernale del calciomercato potrebbe essere ceduto, è finito nel mirino del Cagliari, che si aggiunge a Venezia e Cremonese nella corsa al bomber.

Brunori, autore di una sola rete in 13 presenze nella stagione in corso di Serie B, è finito ai margini dopo essere stato il trascinatore nelle scorse stagioni. Legato ai rosanero fino al 2027 e con una valutazione intorno ai 4 milioni di euro, il suo futuro appare lontano da Palermo.

Secondo quanto riportato sulla Gazzetta, il Cagliari si è interessato a Brunori per affiancare a Roberto Piccoli, autore di quattro gol in Serie A, un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo. L’operazione potrebbe prevedere uno scambio con Gianluca Lapadula, profilo esperto e garanzia per la categoria cadetta.





