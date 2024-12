Canovi: “Brunori è da grossi club di B o da media/bassa classifica di A”

“Brunori è un uomo mercato da grosse squadre di B e da media bassa classifica di A“.

Questa l’opinione sul capitano del Palermo di Dario Canovi, operatore di mercato intervistato da Tuttomercatoweb. “Le scelte tecniche particolari capitano a tutti, non mi meraviglia più nulla”.

Poi, Berardi. “Mi piace tantissimo. È uno dei migliori giocatori italiani. Non capisco e non vedo quale squadra possa avere bisogno di lui. Se guardo Milan, Inter, Juve e Fiorentina non so quanto possa servire. Mi sembra più da mercato estivo che da sessione di riparazione”.