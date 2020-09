“Con Gatto adesso sarà un Catania capace di graffiare”. Questo il titolo dedicato al Catania dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che mette in evidenza le parole di Roberto Crivello dal ritiro del Palermo ma introduce anche il profilo del nuovo acquisto del Catania, l’esterno d’attacco Alessandro Gatto.

Giovanni Finocchiaro “anticipa” l’annuncio ufficiale da parte degli etnei: il giocatore (14 gol nelle ultime due stagioni, svincolato dal Bisceglie) è già arrivato a Torre del Grifo per firmare un contratto biennale e in attesa delle visite mediche previste dal protocollo svolgerà un lavoro individuale. Un profilo quello del giocatore scuola Lecce e Verona che sembra corrispondere in pieno alle idee del direttore Maurizio Pellegrino e del tecnico Giuseppe Raffaele per rapidità e cambio di passo.





Ma il Catania non si ferma qui e nelle prossime 48 ore potrebbero esserci sviluppi: gli etnei si sono inseriti anche per Di Paolantonio (svincolato ex Avellino); anche Awa dello Spezia resta una prima scelta. Si lavora anche allo scambio Tulli-Curiale con il Catanzaro.

