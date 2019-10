“Si vede che ami il Palermo”. Parola degli ex (Eugenio Corini in testa) che sulle pagine della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia elogiano il momento e le magie di Mario Alberto Santana, tornato in maglia rosanero in Serie D per essere “l’uomo che trascina e ribalta, comanda e determina”.

PALERMO A CACCIA DI FINANZIATORI: CENA A MILANO CON…

Fabrizio Vitale lo definisce così prima di passare in rassegna le voci dei suoi ex compagni. Corini: “Quando un giocatore riesce ancora a giocare a una certa età, vuole dire che c’è tanta professionalità alle spalle, cura del particolare, del proprio corpo ed è un merito. Poi c’è tanta passione. La fascia? Ha già vestito il rosanero e sa che responsabilità comporta, quindi chi meglio di lui può incarnare la rinascita del Palermo?”.

Barone: “Era molto legato al Palermo e secondo me la sua voglia di tornare e di diventarne un leader è stata l’estrema sintesi del rapporto con la città. Se scendi in Serie D vuol dire che c’è molto di più di un rapporto professionale”. Morrone: “È sempre stato un giocatore che ha spostato gli equilibri e penso che le cose che sta facendo a Palermo siano la dimostrazione della sua gioia di vivere, la sua felicità nel fare quello che sa fare. Meritava questo epilogo”. Mutarelli: “C’erano tutti i presupposti perché diventasse leader, non mi stupisce assolutamente quello che sta facendo. È stato bravissimo a trovare da solo quelle motivazioni”.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO CERCA “UN POSTO AL SOLE” E CANTA CON ALEX

NOLA – PALERMO, SI GIOCA ALLO SPORTING CLUB

MIRRI: “ECCO LA MIA POLISPORTIVA. E IL VECCHIO LOGO…”