“Quest’Europa nel pallone”. Questo il titolo della doppia pagina dedicata dalla Gazzetta dello Sport al tema della ripartenza dei campionati europei, con la Germania che attende il via libera della cancelliera Merkel, la Liga che assicura sulle precauzioni, mentre in Italia si avvicina il momento della verità.

Come riportato da Alessandra Gozzini, la Figc ha rinviato il Consiglio Federale nel tentativo di avere il quadro più completo possibile (anche sul fronte riforme) e già domani dovrebbe sedersi al tavolo insieme al Comitato Tecnico-Scientifico per discutere del protocollo.







La Figc è chiamata a fare delle integrazioni, ma il calcio sarebbe pronto ad accogliere le nuove disposizioni nella speranza di ripartire, mentre anche la politica inizia a spingere per una ripresa. E con le nuove disposizioni potrebbe arrivare anche la cassa integrazione in deroga per gli stipendi sotto 50 mila euro (richiesta a gran voce dalla Lega Pro).

