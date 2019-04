“Senza le rimonte saresti con un piede in A”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre un approfondimento statistico sul Palermo. Anche quest’anno il film si ripete: le rimonte subite pesano come un macigno sulle speranze di promozione diretta e il match di Livorno diventa manifesto di un’intera stagione.

PALERMO, IL LECCE E’ SCAPPATO. QUANTI RIMPIANTI E RIMORSI

Fabrizio Vitale la definisce una lunga teoria del rimpianto: “A Livorno è andato in scena l’ultimo atto di un copione che nel girone di ritorno si è ripetuto troppe volte: ben cinque, nelle quali il Palermo ha consumato il proprio dramma sportivo in cui ha messo a serio rischio la promozione diretta. Non si può imputare niente a Delio Rossi, non poteva compiere miracoli. La responsabilità è di una squadra che non è in grado di gestire la posizione di vantaggio”.

Sono 12 infatti i punti persi nel girone di ritorno subendo la rimonta avversaria e gettando alle ortiche 5 vittorie: sarebbe bastata la metà di questi punti per collocarsi a quota 64 ed essere in testa è ad un passo dalla promozione diretta. “Invece no, – sottolinea Vitale – i rosanero hanno distrutto quanto di speciale avevano fatto nel girone di andata con una condotta scriteriata che ha ripercorso gli stessi errori della passata stagione”.

Ora per i rosanero è tempo di pensare allo Spezia (possibile turnover: Szyminski favorito per sostituire Bellusci e di nuovo rebus in attacco) ma c’è attesa anche per l’esito dei deferimenti richiesti dalla Procura Federale, che potrebbero stravolgere la classifica.

LEGGI ANCHE

IL LECCE “PRENOTA” LA A: BATTUTO IL BRESCIA 1-0

LE PAGELLE DEL MATCH

LA MOVIOLA DI LECCE – BRESCIA