“Vai Nestorovski”. Un vero e proprio incoraggiamento nel titolo della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, dedicato all’attaccante macedone che ritrova come avversario quel Carpi a cui nella scorsa stagione segnò due reti, lanciando il Palermo nelle zone alte della classifica.

CARPI – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Come sottolinea Fabrizio Vitale, ottobre è il mese in cui segna di più (già due reti segnate nel 2018, due doppiette con Carpi e Entella lo scorso anno, 3 reti in sequenza nel 2016). “Il turnover non lo tocca: sta bene e gioca. Puscas do­vrebbe partire come in Salento dalla panchina, e se gli effetti sono quelli visti a Via del Mare, ben vengano queste scelte”.

Stellone si affida dunque al suo carattere, alla sua “malizia” e sana sfrontatezza contro il Carpi di Castori. Ed il tecnico prosegue con il turnover e torna alla difesa 3: sarà 3-4-1-2 con Moreo e Falletti a supporto per scardinare la difesa marchigiana, mentre alle loro spalle le scelte fra centrocampo e difesa (tra assenze e squalifiche) sembrano quasi obbligate, ma senza privare la squadra dei suoi riferimenti. “Il capitano è uno di questi, semmai ruota chi deve fare coppia con lui”.

