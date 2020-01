“Nel Palermo c’è un piccolo talismano, piccolo per età, non certo per stazza. Manuel Peretti è un under solo all’anagrafe, poi a vederlo sembra già un giocatore navigato”. Così scrive Fabrizio Vitale sulle pagine della Gazzetta dello Sport per parlare del giovane classe 2000, che si sta ritagliando il suo spazio in questo periodo senza Doda e Vaccaro.

Una statistica, poi, dice che se Peretti è tra i titolari i rosanero non solo non prendono gol, ma vincono e sempre 1-0. Una strana coincidenza che si è ripetuta per ben tre volte: con l’ACR Messina, con il Castrovillari e con il Roccella.

Peretti, atteso alla prova del nove nella gara contro il Marina di Ragusa, è la conferma che gli under in questa stagione stanno togliendo molte castagne dal fuoco al Palermo, sopperendo ai momenti critici dovuti a infortuni e squalifiche.

Una delle caratteristiche principali del giovane difensore è la sua duttilità: centrale, terzino, marcatore di destra, Peretti dove lo metti sta e normalizza l’urgenza. E il giocatore, oltre ad avere la Serie C nel mirino, ha già deciso che il suo futuro sarà restare in Sicilia anche il prossimo anno.

