“Speranza Floriano per un Palermo ancora senza gol e con poche certezze”. Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport edizione Sicilia per introdurre l’articolo dedicato ai rosanero e ai dubbi di formazione in vista della sfida contro il Bisceglie. Dubbi però che non riguarderebbero Roberto Floriano: per la rosea la presenza dal minuto è già una certezza.

Giovanni Di Marco sottolinea: “Floriano sì, tutto il resto è un forse. Alla vigilia della delicata trasferta di Bisceglie, Boscaglia ha poche certezze e molte incognite riguardo all’attacco. Le certezze riguardano l’impiego dal primo minuto dell’ex Bari e il sistema di gioco, che verosimilmente sarà il 4-2-3-1. Il resto è da decifrare, anche perché tutti gli attaccanti sono a disposizione del tecnico, ma nessuno finora ha brillato più degli altri, tanto da meritarsi i galloni del titolare”.





Con il ritorno al 4-2-3-1, spazio nuovamente a Floriano dunque ma là davanti bisogna anche scegliere l’attaccante che contribuisca a cancellare quello “zero” alla voce gol fatti: corsa a tre fra Saraniti e i baby Lucca e Rauti; mentre alle loro spalle i favoriti per affiancare Floriano sono Kanoute e Valente.

LEGGI ANCHE

GDS – DILEMMA IN ATTACCO: “GIOVANI O ESPERTI?”

BISCEGLIE, IL “CANTIERE APERTO” DEL PALERMITANO BUCARO

MIRRI E IL PECCATO DEL “FARE” A PALERMO. MA…

BISCEGLIE – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI