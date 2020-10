“Palermo, il dilemma in attacco”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia nella propria pagina sportiva per parlare dei rosanero e della marcia di avvicinamento alla sfida contro il Bisceglie, tra un’intervista al palermitano Priola (ex giocatore di Boscaglia) ai dubbi di formazione di Boscaglia. Soprattutto in attacco.

Come riportato da Benedetto Giardina, il tecnico ha ancora un dilemma da risolvere: “Attacco supergiovane o ritorno all’esperienza?”. Ieri (nel corso dell’allenamento al Barbera) Boscaglia sembra infatti aver tracciato una linea netta per il suo 4-2-3-1: da una parte Silipo-Rauti-Valente a supporto di Lucca; dall’altra Kanoute, Santana e Floriano alle spalle di Saraniti.





E se l’attacco è chiamato a risolvere un’astinenza iniziale record (al Palermo non si vedeva dal 1993), gli altri reparti devono gestire gli acciacchi e gli infortuni: Marconi out e Somma ancora in dubbio, mentre la coppia di terzini dovrebbe essere Almici a destra e Corrado a sinistra (favorito su Crivello). Centrali Accardi e Lancini. A centrocampo le condizioni di Palazzi verrano valutate sino all’ultimo: pronti Odjer e Luperini.

LEGGI ANCHE

BISCEGLIE, IL “CANTIERE APERTO” DEL PALERMITANO BUCARO

MIRRI E IL PECCATO DEL “FARE” A PALERMO. MA…

BISCEGLIE – PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

GHIRELLI: “ELEVEN? VOGLIO CERTEZZE”