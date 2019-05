“Sembra proprio che il 29 maggio sia nel destino del Palermo“. Fabrizio Vitale, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, sottolinea e ricorda come il 29 maggio sia una data piena di eventi nella storia rosanero, in attesa della sentenza di secondo grado che deciderà le sorti del club.

È il giorno della storica promozione in Serie A dopo 31 anni, nel 2004. Quel giorno, al Barbera, l’avversario fu la Triestina, nella gara che sancì l’aritmetica promozione degli uomini di Guidolin. La città intera poi si riversò in strada per festeggiare fino a tarda notte.

L’anno dopo, sempre il 29 maggio, segnò ancora uno storico traguardo con la prima qualificazione in Coppa Uefa, grazie al pari per 3-3 con la Lazio al Barbera. In panchina c’era sempre Guidolin, fu la tappa che consacrò il Palermo nel calcio conta.

Del 29 maggio del 2011, invece, si ricordano emozioni contrastanti. La grande gioia e soddisfazione per il traguardo della finale di Coppa Italia e per aver “invaso” Roma con 40 mila tifosi rosanero, ma anche le lacrime per la cocente sconfitta contro l’Inter. Dall’ultimo 29 maggio di otto anni fa a domani c’è un denominatore comune: Delio Rossi, siede sulla panchina del Palermo e allena ancora una squadra che non giocherà più partite in questa stagione.

