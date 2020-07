Si complica e si allunga, come se non bastasse, il tragitto per la convenzione dello stadio Renzo Barbera. Come riportato da Il Giornale di Sicilia, la dirigenza rosa dovrà prendere atto delle dimissioni dell’ormai ex assessore al Patrimonio Roberto D’Agostino.

L’assessore, che aveva seguito la questione del Barbera in prima persona, avrebbe dovuto nella giornata di oggi, 17 luglio, avanzare una proposta al Consiglio riguardante proprio lo stadio.







Nelle ultime ore sono arrivate invece le dimissioni, causate con tutta probabilità da alcuna parole pronunciate dal primo cittadino Leoluca Orlando.

