Il Palermo va avanti con Eugenio Corini. Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che da Manchester non sono arrivati input per esonerare l’allenatore, così come non ne sono stati inviati da viale del Fante.

“Chi segue il lavoro dell’allenatore riconosce dei piccoli progressi nelle ultime due giornate. Progressi che Corini vede e il pubblico no”, scrive Giardina. Il percorso non si interromperà dopo due pareggi consecutivi ma ora tocca al tecnico dare la scossa.

Il Palermo deve invertire la rotta e soprattutto iniziare a vincere. La partita col Modena è importantissima ma, a meno di una clamorosa debacle, non sembra decisiva per il futuro di Corini. I rosa però devono dare segnali confortanti, è la prima trasferta dopo la sconfitta di Terni.

