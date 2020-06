“La guerra fredda tra Mirri e Di Piazza prosegue“. Scrive così Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, dove si legge che non sono state raggiunte intese di alcun tipo in merito alle quote di Hera Hora. L’ex vicepresidente, però, sembra voler smorzare i toni.

Dopo aver pubblicato un lungo post (sempre su Facebook) in cui spiegava gli accadimenti dell’ultima assemblea di Hera Hora, Di Piazza ha cancellato tutto. Che questo si possa interpretare come un segnale di parziale distensione?







Sotto entrambi i post sono stati tantissimi i commenti dei tifosi, con la maggioranza che chiedeva a Di Piazza di risolvere la questione con Mirri e far rientrare questa crisi.

Per la prossima settimana è fissata l’assemblea dei soci del Palermo e Mirri riferirà in merito alle ultime vicende societarie. Un altro tassello in più per cercare di capire questa complicata situazione.

