Giugno sarà un mese cruciale per il futuro del Palermo. Giorno 8, il Consiglio Federale ratificherà la promozione dei rosa in Serie C e la dirigenza potrà cominciare a muoversi seriamente per la prossima stagione.

Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, scrive che dato che i campionati non sono ancora ricominciati, ogni valutazione per allenatori e giocatori non può che limitarsi a contatti e valutazioni. Senza dubbio, però, il primo tassello è quello del nuovo tecnico.







Tra i nomi passati al vaglio da Sagramola e Castagnini, ci sono quelli di Boscaglia e Fabio Caserta, che hanno vinto la Serie C. Ma anche Vincenzo Italiano, che ha portato il Trapani in B e sta facendo benissimo con lo Spezia, e Grassadonia, ex Catanzaro. Rimane fredda l’ipotesi che porta a Calori.

Dopo l’allenatore, si penserà alla rosa, che sarà rivoluzionata ma si fonderà su 5/6 giocatori di questa stagione. Di sicuro, il reparto offensivo per il prossimo campionato sarà nuovo di zecca, con Ricciardo e Sforzini destinati all’addio e il rebus Santana. Tolto Floriano, poi, nessuno ha la certezza del posto.

