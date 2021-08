MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parola d’ordine: grinta. Questo è ciò che chiede l’allenatore Filippi al Palermo per la stagione. E i calciatori sembrano aver risposto presente. Anche gli ultimi arrivati come Brunori e Dall’Oglio: neanche il tempo di allenarsi e hanno rimediato una botta alla tibia (il primo) e dei punti in testa (il secondo).

Senza battere ciglio sono tornati il giorno dopo in campo per allenarsi. L’ex Catania ha addirittura mostrato la ferita sorridente sui social, gesti che fanno capire quanto la squadra sia carica e volenterosa. Questa l’analisi di Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia di oggi.

L’importante insomma è andare sempre avanti con un obiettivo comune. Inoltre sono pochi gli intoccabili per il tecnico, sicuramente priorità a chi non tira indietro la gamba come scrive il quotidiano. Come Almici che cerca il riscatto dopo una stagione condizionata dagli stop, o De Rose che è ormai capitano e leader della squadra rosa per grinta e esperienza.

Inoltre spazio anche al mercato: il Palermo è interessato all’ex rosanero Emanuele Terranova per il quale è stato avviato un sondaggio. Il difensore però ha rinnovato a giugno con la Cremonese e su di lui ci sarebbero vari club di C tra cui il Padova.

