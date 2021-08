MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Qualche speranza per vedere Accardi nella prima di campionato, praticamente nulle invece le possibilità per Valente di scendere in campo. Sul Giornale di Sicilia di oggi le condizioni dei due calciatori di Giacomo Filippi in vista della prima gara di campionato contro il latina.

Per il difensore rosanero vittima di un fastidio muscolare accusato nella partita amichevole contro l’Enna, c’è una piccola speranza: il problema è in via di risoluzione e ieri il palermitano ha svolto un allenamento personalizzato. Lo staff proverà il tutto per tutto per renderlo disponibile per il primo incontro di C.

Situazione diversa per Valente che ha superato la frattura al piede che si portava dietro dai primi giorni di ritiro ma che non è ancora pronto per riprendere a correre. Contro il Latina spazio a Giron che ha convinto nella gara di Coppa Italia contro il Picerno.

