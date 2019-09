“Un gol per far sognare una famiglia e un quartiere intero“. Così scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia per descrivere la grande gioia provata da amici e parenti dopo la rete decisiva di Raimondo Lucera nella partita contro il Marsala.

Il giocatore è nato nel quartiere Cep e ancora in famiglia fanno fatica a capire il peso del gol segnato alla prima del Palermo in Serie D. “Eravamo allo stadio tutti quanti – afferma la sorella Linda – . Tutti al completo per tifare Raimondo e i rosanero ovviamente. Dopo i tanti sacrifici fatti dai nostri genitori, finalmente ci sta ricompensando“.

Lucera ha mosso i primi passi da calciatore alla Vis Palermo e il presidente, Claudio Benanti, non nasconde la soddisfazione: “Il legame con noi c’è sempre, ci ha chiesto consigli per ogni cosa e noi stessi non potevamo far altro che suggerirgli di partecipare alla rinascita del Palermo”.

“A 16 anni lo volevano anche Roma e Sassuolo – continua Benanti – ma appena è arrivata la chiamata del Palermo non ci ha pensato due volte. Ha sempre segnato valanghe di gol, quello contro il Marsala resterà nella storia“.

