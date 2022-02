MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Festival del gol al Barbera. Cinquina Palermo, Turris in frantumi”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero, con il commento, le pagelle e i commenti dei protagonisti (oltre ai resoconti sulle vittorie delle altre due siciliane e i risultati di Serie C).

Carlo Brandaleone parla di “Palermo esagerato”, che si riprende con gli interessi la batosta dell’andata in un match con 5 gol e in cui se ne sarebbero potuti vedere anche di più. Ma sottolinea anche che il secondo posto resta ancora a 6 punti: “Perché il Catanzaro, a differenza dei rosa, sa vincere anche in trasferta”. E rimarca le “contraddizioni” di una squadra che segna 5 gol e dà spettacolo… ma è pur sempre una squadra che ha ha totalizzato in casa 34 dei suoi 45 punti totali.

Il Palermo – sottolinea ancora Brandaleone – ha giocato la partita perfetta e riscoperto giocatori che finora avevano fatto poco ma che sono entrati nel “cuore” di Baldini (come Floriano e Luperini). Ma lo stesso Brandaleone avverte: “A fine gara chissà in quanti si saranno chiesti quanto vale una vittoria contro una squadra a cui mancava l’intera difesa titolare e che è apparsa l’ombra di quella che appena 4 giorni prima aveva soffrire il Bari…”.

