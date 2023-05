MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il Palermo scioglie i primi nodi. Sala e Elia verso l’addio”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero nell’edizione del 31 maggio, in cui il quotidiano fa il punto sul mercato in uscita dei rosanero. E sui tanti prestiti oggetto di valutazioni da parte della dirigenza.

Massimiliano Radicini riporta sul quotidiano come le situazioni di Sala e Elia siano le più ‘delicate’: “A meno di sorprese, il futuro di Sala e Elia sembra simile, ovvero lontano dalla Sicilia”. Per entrambi il Palermo ha il diritto di riscatto dai rispettivi club, ma entrambi sono classe 1999, entrambi sono stati condizionati da problemi fisici (Elia in particolare da un grave infortunio) e dall’anno prossimo occuperanno entrambi un posto nella lista “over” (che può contare al massimo 18 giocatori, ndr.).

PALERMO: VIA ANCHE VIDO, MASCIANGELO E BETTELLA. E ORIHUELA…

Il quotidiano fa il punto anche sugli altri giocatori in prestito: Vido, Masciangelo e Bettella sono destinati a tornare alle rispettive società. I primi due non sono riusciti a ritagliarsi spazio, mentre per il centrale pesa soprattutto la cifra del riscatto (fissata a 5 milioni). Orihuela, invece, sembra destinato a fare ritorno al City Torque di Montevideo, società che fa parte della galassia City Group.

