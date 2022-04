MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Le aquile volano. Brunori canta, acuto di Floriano e perla di Soleri. Che Palermo!”. Questi i titoli del Giornale di Sicilia per introdurre la vittoria per 4-0 dei rosanero sul Picerno (con i commenti, le pagelle, le parole dei protagonisti e il focus sugli altri risultati di giornata in Serie C – compresa la promozione del Bari in B).

La cronaca del match è affidata a Carlo Brandaleone, che sottolinea come la classifica sorrida ai rosa (-2 dal secondo posto in attesa del recupero del Monopoli) e come la squadra ora sia in salute: “In tre giorni sei punti e nove reti segnate, almeno al Barbera questa formazione rosanero è una macchina da guerra […] Proprio per questo sarà importante arrivare ai playoff nella migliore posizione possibile, per giocare più partite in casa”.

In apertura della sezione sportiva del quotidiano, invece, spazio all’editoriale di Luigi Butera che ribadisce i concetti espressi in cronaca: “L’unico modo per non aver (altri) rimpianti è provare a vincere sempre. Complicato per il valore delle avversarie, ma non impossibile, soprattutto con un Brunori in stato di grazia”.

