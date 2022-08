MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Lezioni tattiche ed esperimenti, Corini si prende subito il Palermo”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per raccontare la prima giornata di lavoro del nuovo allenatore dei rosanero (che a Boccadifalco ha subito cercato di impostare il nuovo corso sul piano tattico e di gioco) oltre agli aggiornamenti sul calciomercato.

Benedetto Giardina sottolinea che “per essere una prima volta, di vecchi amici ne ha trovati tanti”: il riferimento è a Santana (che ha aiutato Corini nell’organizzare le fasi di allenamento) e a Rinaudo, che ha fatto da ‘cicerone’ per Brian Marwood, il quale (accompagnato da Zavagno) ha voluto essere presente in Sicilia per assistere di persona al primo allenamento del nuovo allenatore e di conseguenza dimostrare in maniera tangibile la presenza della proprietà.

Il “revival” dei vecchi tempi lascia però presto spazio alla realtà di oggi e al lavoro sul campo: prima ha voluto provare il 4-2-3-1 con cui la squadra è abituata (in evidenza Stoppa esterno sinistro); poi però è passato anche a testare un 3-5-2 (piuttosto sperimentale) che forse potrebbe essere impiegato per “copiare” il modulo del Perugia, primo avversario in campionato. Per il resto poche parole (al massimo qualche spunto) e tante prove: sin da subito, “Corini ha voluto far parlare il pallone e il campo”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, PRIMO ALLENAMENTO PER CORINI / FOTO – VIDEO

PALERMO, SUPERATA QUOTA 10 MILA ABBONAMENTI

PALERMO, PROROGA DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI