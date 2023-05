MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Notte di passione, il Palermo si gioca il sogno playoff in 90 minuti”. Con questo titolo il Giornale di Sicilia apre la doppia pagina dedicata ai rosanero nel giorno della partita con il Brescia, decisiva per accedere agli spareggi promozione e per la quale sono previsti oltre 30 mila spettatori (QUI il dato).

Sulle pagine del quotidiano il punto sulle formazioni, le parole di Corini alla vigilia e gli scenari possibili per i rosa. Oltre alla consueta introduzione al match firmata Carlo Brandaleone: “Stasera il Palermo avrà la possibilità di approdare ai play-off. É tutto nelle sue gambe e nella sua testa, in una gara che potrà decidere anche il destino del Brescia”. Con una domanda: “Il Palermo di sempre sarà sufficiente per battere una squadra disperata e con tanti buoni giocatori?”.

Brandaleone sottolinea anche gli incroci del destino tra Palermo e Brescia (da Toni a Caracciolo, passando per i gemelli Filippini): “Questo è un avversario di cui avremmo fatto volentieri a meno. E ne avrebbe fatto a meno soprattutto Corini, che giocherà contro il suo passato…”,

LEGGI ANCHE

MONASTRA: “IL PALERMO CI CREDE, 90 MINUTI COME UNA FINALE”

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA PARTITA

CORINI: “RICEVUTA UNA MAIL DAL CITY GROUP. PALERMO PER LORO…”

BRESCIA ALL’ULTIMA SPIAGGIA: SERVE UN PUNTO PER I PLAYOUT