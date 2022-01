MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Otto centrali per due maglie: questa la situazione in difesa descritta da Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia che parla, nell’edizione di oggi, del cambio di modulo e di linea. Baldini schiererà il suo Palermo con la difesa a quattro.

Il neo allenatore del Palermo sta provando tutti nella retroguardia, ruolo in cui sarà necessario sfoltire gli interpreti. Ci sono Accardi, Marong, Marconi, Buttaro, Peretti, Lancini, Somma (presente all’ultimo allenamento) e Perrotta.

Per quest’ultimo è stato “inventato” un nuovo ruolo: quello di terzino sinistro, stessa posizione di Crivello o Giron. Il mercato del Palermo passerà quindi anche dalle cessioni in un reparto sovraffollato, e in tal senso quelli che sembrano essere in partenza sarebbero Marong e Peretti. Nessun dubbio su Marconi che guiderà la retroguardia da leader.

