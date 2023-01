MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

L’imprevisto del Palermo in aereo (con il rinvio del match di Ascoli) – visto l’orario – coglie di sorpresa i quotidiani e le pagine sportive, che però analizzano anche altri aspetti del momento dei rosanero. Come ad esempio il Giornale di Sicilia, che (in attesa della partita) fa il punto anche sul fronte calciomercato.

E in risalto c’è “l’affare lampo” per Simon Graves, il cui arrivo in Sicilia viene dato dal quotidiano per imminente: Massimiliano Radcini riporta sulle pagine del quotidiano, che il difensore danese classe 1999 dovrebbe sbarcare già oggi a Roma per svolgere le visite mediche a Villa Stuart.

Resta in Stand-by invece la pista per Masciangelo del Benevento, su cui il Palermo ha virato dopo il “no” della Ternana per la cessione di Martella. La trattativa sembrava avviata verso un prestito con diritto di riscatto ma sembra andata in fase di stallo. In uscita, ancora da definire il futuro di Lancini.

