“Palermo, ci pensa il solito Felici. E sul Giugliano calano le tenebre”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per parlare nella propria pagina sportiva della vittoria dei rosanero sul campo del Giugliano: dalla cronaca al commento, passando per le pagelle e le parole dei protagonisti (oltre alla cronaca di tutti i match).

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

Carlo Brandaleone riparte dall’uomo partita, Mattia Felici: “Ancora lui. U picciriddu. Il più piccolo tra i rosa in campo regala altri tre punti al Palermo, rilanciando la squadra con due gol che valgono oro e altrettante prestazioni da incorniciare. Il Savoia resta a 8 lunghezze, ma vincere a Mugnano ha un valore straordinario. Una vittoria che vale doppio perché ieri il Palermo ha giocato contro la squadra più forte finora, forse anche più del Savoia”.

Una partita intensa e combattuta, in cui entrambe le squadre non hanno rinunciato a giocare, con Pelagotti costretto a due interventi nella prima mezz’ora. Il Giugliano per buoni tratti ha messo sotto il Palermo sul piano del gioco, poi Felici (su cui di fatto è gravato quasi tutto il peso dell’attacco) ha approfittato del pasticcio tra il portiere Mola e Impagliazzo. Rinunciare a Ricciardo? La volontà era quella di tenere palla a terra (e a tratti il Palermo ci è riuscito): con chi gioca concedendo spazi è una soluzione possibile, ma contro squadre che si chiudono “forse occorrerà più prestanza sulle palle alte”.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

PERGOLIZZI: “NELLE DIFFICOLTA’ SI CRESCE”

GIUGLIANO – PALERMO, GLI HIGHLIGHTS

RISULTATI E CLASSIFICA