Il Giornale di Sicilia parla di “occasione persa”. Queste le parole che accompagnano l’editoriale di Luigi Butera riguardo la sfida tra Palermo e Avellino finita in pareggio.

Secondo il giornalista sono gli Irpini a fare la partita ma il modo in cui arriva il pari, un rigore inesistente, solleva più di qualche dubbio. Un errore clamoroso quello del direttore di gara che ha compromesso il risultato finale.

L’ennesimo segnale che richiama il VAR anche in Serie C. Con la tecnologia l’arbitro Moriconi non avrebbe avuto dubbi e Plescia sarebbe stato ammonito per simulazione. Il palermitano poteva anche ammettere di non aver toccato Peretti e sarebbe diventato un eroe locale.

Errori che però coinvolgono anche Filippi e la gestione dei cambi. Doda andava tolto dal campo, visto che era già ammonito e che dalla sua fascia provenivano le azioni più pericolose. Appare inoltre illogico aver messo Peretti al fianco di Lancini spostando Buttaro a destra e di fatto “rovinando” la coppia di centrali quando sarebbe potuto entrare Almici.

