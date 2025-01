GdS – “Palermo, Blin rivede la luce. Di Francesco da valutare”

Il Palermo si prepara alla sfida di domenica contro la Juve Stabia e potrebbe esserci un ritorno gradito. Si tratta di Blin, che spinge per il pieno recupero nel prossimo match.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che spiega il reintegro del calciatore che sarà gestito gradualmente durante la settimana. Blin si era fermato a settembre e si era sottoposto ad un’operazione.

Insieme a lui potrebbe tornare in campo anche Di Francesco, ma le sue condizioni sono ancora da valutare. In dubbio, invece, Insigne che ha saltato la gara di Modena per un risentimento muscolare.