Matteo Brunori si riprende il Palermo: gol, fascia e un futuro ancora rosa

Da sicuro partente a pilastro presente (e futuro?) del Palermo. Il ‘mondo’ di Matteo Brunori è cambiato nel giro di un paio di settimane e la partita col Modena ha certificato che il capitano è tornato in cima alla “linea di comando”. Una storia che se analizzata semplicisticamente si potrebbe sintetizzare con la frase di Venditti “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ma che in realtà nasconde tante pieghe più o meno oscure.

Brunori “al centro del progetto”

La ‘crisi’ tra Palermo (inteso come ambiente), il Palermo (club) e Brunori è iniziata a fine maggio 2024, dopo la sconfitta ai playoff contro il Venezia e le successive dichiarazioni del capitano, che sono state mal digerite dalla tifoseria. In questi otto mesi è successo tutto e il contrario di tutto: voci di mercato, un video di ‘riappacificazione’ pubblicato a mezzanotte, silenzi, panchine e frecciatine. I tifosi prima si sono scagliati contro Brunori, poi pian piano sono passati dalla parte dell’attaccante, fino a invocarlo in campo quando Dionisi proprio non lo ‘vedeva’.

Da un paio di settimane, Brunori è tornato al “centro del progetto”. Lo ha dichiarato lui in conferenza stampa, lo hanno certificato il gol contro il Modena e la reazione dei tifosi, lo ha ribadito Dionisi. Il capitano si può considerare il primo grande acquisto per il girone di ritorno appena cominciato, che deve vedere il Palermo macinare risultati per salvare la stagione.





Tutta colpa di De Sanctis?

Il pieno recupero di Brunori non può che essere salutato con entusiasmo, ma è evidente che la situazione sia stata gestita malissimo da tutte le parti in causa, compreso il giocatore. La spiegazione di Dionisi in merito allo scarso utilizzo del capitano – sintetizzabile in “prima si allenava male, ora bene” – è apparsa quantomeno riduttiva. Non è un mistero che il club rosa abbia messo a più riprese il calciatore sul mercato, senza però trovare il giusto acquirente.

Non è un mistero nemmeno che Brunori si sia guardato intorno, magari con la speranza di giocare in Serie A dopo tanta gavetta. Non ci sarebbe stato nulla da dire, la normale ambizione di un giocatore che nelle precedenti due stagioni aveva segnato 34 gol in B, se solo si fosse gestito il tutto con più chiarezza. E veramente l’unico responsabile di tutta questa situazione era De Sanctis?

Il nuovo d.s. Osti ha capito che la questione era prioritaria, ha parlato a lungo col giocatore e ha rimesso le cose a posto. Con un Brunori ‘motivato’ diventa più semplice migliorare i pessimi risultati della squadra e i deludenti numeri del Palermo in fase offensiva: i rosa hanno segnato 22 gol in 21 partite e vantano come capocannoniere Insigne con quattro reti.

Brunori si è ripreso il Palermo

Brunori si è ripreso il Palermo con prestazioni convincenti. Nelle ultime tre partite – che si possono considerare quelle della ripartenza sotto una nuova luce – il capitano è stato tra i migliori nella vittoria col Bari, ha messo lo zampino nel gol segnato a Cittadella e col Modena è tornato a segnare al “Barbera”. Ma soprattutto la squadra sembra aver trovato quel leader che tanto è mancato in questa metà di campionato.

La vicinanza di Le Douaron gli alleggerisce il compito di ‘pulire’ i palloni sporchi e soprattutto dà a Brunori la possibilità di svariare con più continuità, senza lasciare l’area di rigore scoperta (viene riempita dall’ex Brest, Segre e/o Ranocchia e il quinto a tutta fascia). La catena di sinistra con Ranocchia e Lund ha mostrato buoni segnali già col Modena, ma è chiaro che questo 3-5-2 ha bisogno di tempo per essere perfezionato.

Il futuro si tinge di rosanero

Brunori resterà a Palermo, probabilmente ancora a lungo. La società ha tolto il capitano dal mercato e le parti potrebbero anche decidere di rinnovare il contratto. L’attaccante aveva firmato un accordo in scadenza nel 2027, che potrebbe essere prolungato fino al 2028 nei prossimi mesi. Il futuro di Brunori si tinge di rosanero, ma è chiaro che sarà del campo l’ultima parola: prima c’è da raddrizzare una stagione finora deludente.

