Stadio Barbera, sarà il Palermo a sistemare la tettoia della tribuna: c’è l’ok del Comune

L’assessorato al Patrimonio del Comune di Palermo ha dato mandato alla società rosanero di provvedere alla manutenzione della tettoia della tribuna da cui – in diversi punti – penetra l’acqua piovana. Anche ieri, in occasione della gara casalinga con il Modena, si sono verificati disagi per gli spettatori e anche qualche problema di operatività nel settore dedicato alla stampa.

Il nuovo intervento tampone sarà dunque eseguito dal Palermo e verrà scomputato dal canone annuo che la società è chiamata a pagare all’amministrazione comunale.

In realtà, più che al singolo intervento, sia il Palermo che il Comune guardano già da tempo a uno schema complessivo di convenzione per l’affidamento dell’impianto comunale alla società rosanero che vorrebbe una convenzione almeno trentennale per poter mettere “a reddito” il Barbera.





