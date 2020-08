“L’era Boscaglia inizia oggi“. Queste le parole utilizzate da Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia elenca tutte le formalità a cui il neo tecnico del Palermo dovrà ‘sottoporsi’ per cominciare ufficialmente il suo lavoro in rosa.

Dalla firma del contratto alla presentazione al Barbera, per poi passare al sopralluogo a Petralia Sottana, sede del ritiro. Queste le tappe iniziali del nuovo percorso di Boscaglia, che avrà il compito di preparare la squadra per l’inizio del campionato fissato il 27 agosto senza neanche un amichevole di prova con qualsiasi altra squadra, anche di categoria minore.





Le norme contro il Coronavirus infatti non permettono un tale scenario e al tecnico gelese non rimane altro che il famoso test in famiglia: a oggi i calciatori a disposizione per il ritiro sono i confermati della scorsa stagione (Pelagotti, Fallani, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli, Santana e Floriano, al quale si aggiungeranno Doda e Lucca), Saraniti e Valente, Marong e Corsino (senza contratto, cosiddetto ‘periodo di prova’) e i giovani Cangemi, Florio e Matranga.

LEGGI ANCHE

PALERMO, TORNA FALLANI IN PRESTITO