La corsa al biglietto, ma anche le questioni da risolvere. Il Giornale di Sicilia dedica due pagine alle vicende del Palermo, dando ampio spazio alla “corsa al biglietto” per la prima di campionato in trasferta a Marsala, ma anche alla marcia di avvicinamento dei rosanero, che oggi sfidano il Geraci in amichevole ma che a breve dovranno definire la questione del campo d’allenamento per la stagione.

Sul fronte Marsala, Giovanni Mazzola riporta il clima di euforia dei tifosi a caccia dei biglietti: “Un esodo a tinte rosanero. Questo lo scenario in vista dell’esordio in campionato del Palermo domenica pomeriggio. Nell’unico esercente autorizzato in città alla vendita dei tagliandi, già dalle prime ore del mattino diversi tifosi si sono messi in coda. Una lista estemporanea che ha visto ben presto più di 100 persone a turno”.

Superati alcuni disagi tecnici, i biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati (alcuni hanno acquistato i tagliandi anche recandosi a Marsala) e ora si attende l’ok del prefetto di Trapani per la apertura di una curva o della gradinata e e il conseguente ampliamento della capienza. Prosegue intanto anche il “restyling” del Lombardo-Angotta, per ripristinare le condizioni del campo (FOTO).

Nel frattempo, il Palermo lavora sul campo (oggi l’ultima amichevole con il Geraci per testare la formazione), ma lavora anche fuori… alla ricerca di un campo: il Cus infatti sarà disponibile fino al 31 agosto e il Tenente Onorato è ancora bloccato dalla convenzione che lega ancora l’ente militare al vecchio Palermo. Il Palermo ha chiesto chiarimenti urgenti per poter prendere una decisione per la prossima settimana, ma la situazione non sembra di rapida soluzione: già scartata l’ipotesi al Barbera, mentre al Cus (in erba naturale) non è ancora pervenuta domanda per l’utilizzo del campo anche oltre il 31.

