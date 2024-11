GdS – “Palermo, Dionisi non cambia: avanti con il 4-3-3”

Alessio Dionisi conserva qualche dubbio di formazione per la gara contro la Sampdoria. Il tecnico, però, non dovrebbe cambiare sistema di gioco: il Palermo giocherà ancora con il 4-3-3 messo in campo sin dalla prima partita stagionale.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come uno dei dubbi principali riguardi la difesa. Baniya è rientrato in gruppo a inizio settimana e potrebbe giocare dal primo minuto. Andrebbe a prendere il posto di Nedelcearu, che lo aveva sostituito durante l’infortunio.

Un altro ballottaggio è quello tra Verre e Ranocchia, con il 10 rosanero che potrebbe anche giocare da play, con Gomes eventualmente spostato nel ruolo di mezzala. In avanti pochi dubbi: Henry sembra in vantaggio su Le Douaron e Brunori, sulla fasce spazio per Insigne e Di Francesco, in vantaggio su Di Mariano.





