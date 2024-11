Baldini: “Mi piace riportare i giocatori all’essenza del calcio. A Palermo ci sono riuscito”

Silvio Baldini non è mai banale, nemmeno in una ‘canonica’ intervista concessa al Corriere dello Sport. L’attuale allenatore del Pescara, sentito da Ivan Zazzaroni, ha parlato della sua visione del calcio, citando anche il Palermo.

“Mi piace recuperare chi ha problemi, parlo dei ragazzi che alleno, riportandoli all’essenza del calcio e del lavoro che hanno scelto per affermarsi. Mi è capitato di riuscirci a Palermo, Empoli, Carrara, anche qui a Pescara. Sono gratificazioni che riempiono la vita”, afferma.

Il Pescara è primo in classifica e reduca da una grande vittoria per 4 – 1 contro il Milan Futuro: “La passione che ci hanno messo i ragazzi contro gente che ha delle presenze in Serie A e anche in Champions mi ha colpito – dice Baldini – . Alcuni dei miei sono al minimo sindacale, guadagnano 30mila euro l’anno. Dall’altra parte c’era chi ne prende 250, 300mila. In campo la differenza di valori non s’è vista”.





