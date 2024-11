CorSport – “Palermo – Samp è un bivio: Dionisi non rischia, Sottil sì”

“Una sfida di nobili ex e ricordi, ma anche di impellenti necessità di dare una scossa alla propria stagione“. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport parla di Palermo – Sampdoria, concentrandosi sulla posizione dei due allenatori.

Alessio Dionisi non è in discussione secondo le abitudini del City Group, ma finora non ha dato il cambio di passo che chiedeva Palermo. Il tecnico, dopo allenamenti intensi, ha deciso di non mutare il sistema di gioco, che dunque rimane il 4-3-3.

Diversa la situazione di Andrea Sottil, che in caso di risultato negativo potrebbe rischiare l’esonero. L’allenatore dovrebbe optare per un cambio di tema di gioco, passando al 4-2-3-1 dopo aver schierato prevalentemente il 3-5-2.





