Repubblica – “Dionisi sceglie Henry: il francese torna al centro dell’attacco”

Thomas Henry è pronto a sobbarcarsi sulle spalle il peso del reparto offensivo del Palermo, che non decolla. Il francese dovrebbe riprendersi il posto da titolare nella gara contro la Sampdoria, dopo essere partito inizialmente dalla panchina per due partite di fila.

Alessandro Geraci, sulle pagine di Repubblica, analizza il momento di Henry, che ha scalato le gerarchie. Nonostante non abbia mai segnato una marea di reti, il francese ha la necessità di tornare ai ritmi del passato come fatto al Lovanio in Belgio (41 volte in su 67 match) ma anche a Venezia (9) e Verona (5).

Henry può scrivere una nuova storia nel momento più complicato del Palermo, quando il morale è sotto le scarpe e servono risposte. Dalle crisi nascono occasioni e quello che serve per compattare l’ambiente è solo amore. Meglio se sotto forma di gol.





