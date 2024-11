Palermo – Sampdoria, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Parla Alessio Dionisi. L’allenatore del Palermo interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria, un bivio delicatissimo che arriva dopo una sosta complicata.

ORE 11.00 – “Nelle ultime due settimane ho parlato molto con Brunori, ci siamo confrontati più volte. Negli ultimi giorni l’ho visto più positivo e mi rende felice. È una risorsa importante per la squadra. Non conta però quello che si è fatto ma quello che si vuol fare. Siamo sulla buona strada”.

ORE 11.01 – “Brunori? Zero problemi, solo scelte tecniche. Non dobbiamo dimenticare il percorso che stiamo facendo. Vogliamo di più, devo considerare chi in allenamento spinge. Vedo segnali positivi da parte di tutti”.





ORE 11.02 – “Guardiamo in casa nostra, ognuno fa le valutazioni che ritiene opportuno. I ragazzi si sono voluti allenare anche domenica, è un bel segnale. La squadra sa cosa vuole. Noi abbiamo la fortuna di giocare in casa, dobbiamo alimentare la passione dei tifosi”.

ORE 11.03 – “Abbiamo le qualità ma la finalizzazione è la parte più importante. Abbiamo creato di più, dobbiamo continuare a lavorare così. Serve essere meno tesi negli ultimi 20 metri. Il risultato è dettato dallo spirito, ancora prima del gioco. Alcune scelte sono dettate da questo: cercare di migliorare nello spirito. In queste due settimane lo spirito l’ho visto cresciuto”.

ORE 11.06 – “Lucioni? È stata una decisione della società, non aggiungo altro. Il sistema di gioco? Dipende dagli interpreti e dagli avversari, lavoriamo sull’occupazione dello spazio. Stiamo lavorando in maniera simile rispetto a quando abbiamo cominciato ma con delle novità. Se continuiamo così, migliorerà la classifica”.

ORE 11.08 – “Baniya sta bene. Quanti ballottaggi? Due dietro, uno in mezzo e due avanti. Panchina traballante? L’allenatore si sente sempre in discussione. Vengo giudicato dai risultati ma questa domanda va fatta a chi giudica, non vivo questo pericolo. Sento il supporto di tutti, vedo la squadra che ha un’identità. Dobbiamo fare di più, con la Sampdoria abbiamo una possibilità importante. Sarà una gara difficile”.

ORE 11.10 – “La società ci è vicina. Agli allenamenti è venuto anche l’amministratore delegato. Mercato? Per me abbiamo tutto. Di Lucioni ne stavano discutendo e la società è convinta di aver fatto la scelta giusta. C’è grande spirito d’intenti, deve essere così”.

ORE 11.12 – “I centrali hanno caratteristiche diverse. Aver recuperato Baniya è importante. Dei veri e propri titolari non ci sono ma in testa dell’allenatore c’è sempre una formazione ideale”.

ORE 11.13 – “Le parole di Gardini? Lo sappiamo tutti che vogliamo di più, non abbiamo firmato per avere questa classifica. Siamo tutti responsabili, dall’alto al basso. Dobbiamo lavorare uniti, abbiamo le qualità per migliorare”.

ORE 11.14 – “C’è sempre tempo, abbiamo la possibilità di migliorare, non dobbiamo guardare indietro. Ci sono tante cose positive, non conta l’errore fatto. Con la Sampdoria dobbiamo superare le difficoltà”.

