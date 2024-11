Palermo – Sampdoria, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro la Sampdoria. La gara rappresenta un vero e proprio bivio per la squadra rosanero, che si trova a dover affrontare un momento complicato. Dionisi si è soffermato su vari temi, analizzando la situazione attuale del gruppo e delineando le sue aspettative per la partita.

Tra i punti chiave affrontati, l’allenatore ha parlato di Brunori e Lucioni. Non sono mancate riflessioni sugli aspetti tattici e sullo “spirito” necessario per affrontare il campionato. Nonostante il momento delicato, il tecnico si è mostrato sereno e sicuro della propria posizione. Dionisi ha ribadito di non sentirsi a rischio, evidenziando il sostegno ricevuto dalla società. Un messaggio chiaro, che punta a rassicurare l’ambiente e a trasmettere fiducia alla squadra in vista del difficile impegno contro la Sampdoria.

DIONISI: “NON MI SENTO A RISCHIO”