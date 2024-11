Moggi: “Brunori? Strano che non giochi a Palermo. De Sanctis ha esperienza, ma…”

Luciano Moggi è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, analizzando il cammino del Palermo. L’ex dirigente della Juventus si è concentrato nelle specifico sulla situazione di Matteo Brunori, finito un po’ ai margini nell’ultimo periodo.

“Brunori a Palermo era quello che segnava più gol di tutti. Strano che non giochi. La piazza merita altro. De Sanctis come direttore di esperienza ne ha, bisogna vedere cosa gli mettono a disposizione: l’abilità di un dirigente dipende anche da cosa dà il club e a come utilizza le risorse, se poi non sa fare neppure quello è un altro discorso. Ma è difficile dare un giudizio”, afferma.

“Sicuramente Brunori è un giocatore importante e l’età è ancora dalla sua – continua – . Può darsi che non ci sia feeling con l’allenatore. Dovrà essere brava la società a capire di chi sia la ragione se del giocatore o del tecnico. Se la squadra non va e se Brunori non gioca per volere dell’allenatore o dai ragione al tecnico o lo cacci perché non sa mettere in campo i giocatori. Questo è quello che si fa, senza fare tante chiacchiere”.





