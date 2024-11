Palermo – Sampdoria, vendita biglietti a rilento: il dato aggiornato

Il Palermo comunica il dato aggiornato sulla vendita dei biglietti per la partita contro la Sampdoria in programma domenica 24 novembre alle ore 17.15, posticipo che chiuderà la 14a giornata di campionato.

Sono 18.876 i titoli emessi per l’incontro: considerando che gli abbonati sono 13.680 si tratta di 5.196 biglietti venduti a 48 ore circa dal calcio d’inizio.

L’unica partita in stagione in cui il Palermo non ha raggiunto i 20 mila spettatori paganti è coincisa con l’unica vittoria casalinga, vale a dire quella con la Reggiana del 26 ottobre (19.427 titoli emessi). Nell’ultima al “Barbera” contro il Cittadella i titoli emessi sono stati 20.591.