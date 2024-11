Genoa, Vieira si presenta: “La Serie A è molto difficile. Balotelli? Mi piace”

Patrick Vieira parla per la prima volta in conferenza stampa da allenatore del Genoa. Il tecnico ha parlato di vari argomenti durante la sua presentazione, che è coincisa con il pre partita della sfida contro il Cagliari.

Sulla trattativa: “È stata una cosa fra il club e me molto veloce. Quando ho sentito che c’era la possibilità di venire ad allenare una grande società non si poteva dire di no. La volontà di lavorare e far bene c’è”.

Su come ha ritrovato il calcio italiano, che ha conosciuto più che bene da calciatore: “È cambiato tanto, ci sono giocatori differenti ma la Serie A è un campionato molto difficile da giocare. Non è facile vincere ma abbiamo la qualità per far bene”.





Su Balotelli: “Lo conosco molto bene, è un giocatore e una persona che mi piace. Deve continuare a lavorare ed essere a disposizione della squadra aiutandola a far bene e vincere”.