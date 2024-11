Sampdoria, contro il Palermo una maglia speciale contro la violenza sulle donne

La Sampdoria scende in campo contro la violenza sulle donne: per la partita contro il Palermo i blucerchiati indosseranno una maglia con il “1522” stampato, vale a dire il numero gratuito che può essere utilizzato per gli episodi di violenza e stalking. Tali maglie saranno poi messe all’asta per un’associazione che si occupa di femminicidio. Il club ligure ha pubblicato un post nel quale spiega l’iniziativa.

IL COMUNICATO

La Sampdoria dice #basta e si schiera per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Domenica 24 novembre i blucerchiati scenderanno infatti in campo in #PalermoSamp indossando una muta di maglie speciali.

Sul fronte delle t-shirt ci sarà il 1522, numero gratuito antiviolenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno.

Le maglie indossate in partita saranno poi messe all’asta su Matchwornshirt e il ricavato sarà donato alla Onlus Wall of Dolls – Muro delle Bambole contro il femminicidio.