MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Una seconda giovinezza in maglia rosanero. Ma basterà a Floriano per restare a Palermo?“. Questa la riflessione di Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia parla di questa seconda parte di stagione giocata dal numero 7 rosanero.

Floriano è stata rivitalizzata di Baldini, che gli ha affidato la maglia da titolare 3 volte nelle 7 partite disputate. Superata a pieni voti la concorrenza con due altri fantasisti come Silipo e Fella, relegati alla panchina.

E il trentaseienne è in scadenza di contratto: dovrà dare il meglio di sé per dimostrare di meritarsi la permanenza in rosanero, così come tutti gli altri.

LEGGI ANCHE

PALERMO, MANCA CONTINUITÀ: NESSUNA VITTORIA CONSECUTIVA DA NOVEMBRE