“Palermo, Foggia è un altro bivio per la risalita verso l’alta quota”. Questo il titolo scelto dal Giornale di Sicilia per introdurre la doppia pagina sportiva dedicata ai rosanero e alle siciliane impegnate oggi in Serie C, con in primo piano la presentazione dei temi del match dello Zaccheria, le probabili formazioni e le dichiarazioni della vigilia.

In una sfida dal sapore speciale (come sempre quando si tratta di Zeman), la tentazione di Baldini – come sottolinea Carlo Brandaleone – sarebbe quella di rispolverare la “formula Filippi”, visto che nell’allenamento in Puglia la squadra è stata provata con la difesa a tre. Cosa possa spingere Silvio Baldini a rinnegare un modulo (4-2-3-1) che non era andato male in favore di un altro che questo gruppo non sempre aveva accettato non lo sappiamo”, scrive Brandaleone, “Possiamo immaginare che il tecnico rosa principalmente cerchi di migliorare la tenuta difensiva […]. Però tutto questo ha un prezzo”.

